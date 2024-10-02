الحكومة اليابانية الجديدة تضم وزراء سابقين وأعضاء غير تابعين لفصائل حزبية

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اتضح أن الحكومة اليابانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا"، تضم أربعة وزراء سابقين، وغير تابعين لفصائل حزبية، بمن في ذلك "إيشيبا" نفسه.وكشف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي"، وهو أحد المسؤولين الأربعة في الحكومة الجديدة، عن قائمة أعضاء مجلس الوزراء بعد ساعات قليلة من تأكيد "إيشيبا" كرئيس وزراء اليابان رقم 102. أما الاثنان الآخران فهما وزير الخارجية "تاكيشي إيوايا"، ووزير الدفاع "جين ناكاتاني".ومن بين إجمالي 20 عضوا في مجلس الوزراء، انضم 13 إلى مجلس الوزراء لأول مرة. ويعد هذا الرقم هو نفس عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الحكومات التي شكلها سلفا "إيشيبا" السابقان: "شينزو آبيه" و"فوميو كيشيدا"، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2001. وتضم حكومة "إيشيبا" عضوين من الإناث، أي أقل بثلاث عن الإدارة السابقة.واتضح أيضا أن اثني عشر من أعضاء مجلس الوزراء، بمن في ذلك "إيشيبا" نفسه، غير تابعين لفصائل حزبية. وعلى وجه الخصوص، لا تتضمن الحكومة الجديدة أي نواب يعتبرون من أنصار رئيس الوزراء السابق الراحل"شينزو آبيه".