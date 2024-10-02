تباطؤ التضخم في كوريا خلال سبتمبر إلى 1.6%

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تباطأ معدل التضخم إلى نطاق 1% في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له في أكثر من ثلاثة أعوام.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 114.65 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 1.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وتعد هذه أقل زيادة منذ فبراير 2021، عندما سجل المعدل الزيادة 1.4%.وكانت تلك أيضا المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى أقل من 2% منذ مارس 2021، عندما سجل 1.9%. وقد استمر هذا الاتجاه النزولي للتضخم منذ أن انخفض المعدل إلى أقل من 3% في أبريل الماضي.ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط، حيث انخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 7.6% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.3%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.8% على أساس سنوي.