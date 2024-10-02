كوريا الشمالية تطلق المزيد من بالونات القمامة نحو كوريا الجنوبية

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المحملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية بدأت في إطلاق بالونات أخرى في حوالي الساعة 5:20 من صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تطير تلك البالونات نحو منطقة العاصمة ومقاطعة شمال كيونغ كي.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من تلك البالونات، وعدم لمسها والإبلاغ عنها إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة. وقد جاء ذلك بعد عشرة أيام من الإطلاق السابق لبالونات القمامة من قبل كوريا الشمالية.وكانت هيئة الأركان المشتركة قد حذرت في أواخر سبتمبر الماضي من أن الجيش الكوري الجنوبي سوف يتخذ "إجراءات عسكرية صارمة" إذا وجد أن كوريا الشمالية تجاوزت الخطوط الحمراء، أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي من خلال بالبالوناتها المحملة بالقمامة.