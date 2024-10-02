الرئيس يون يقيم مأدبة عشاء لقيادات الحزب الحاكم قبل المراجعة البرلمانية

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سيقيم الرئيس يون صوك يول مأدبة عشاء لقيادات حزب قوة الشعب الحاكم، اليوم الأربعاء.وسوف يحضر الاجتماع زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "تشو كيونغ هو"، والمسؤول عن السياسات في الحزب "كيم سانغ هون"، ونائب رئيس الحزب "بيه جون يونغ"، بالإضافة إلى نواب آخرين من المسؤولين في اللجان البرلمانية.وقال مسؤولون في الحزب الحاكم إن رئيس الحزب "هان دونغ هون" لن يحضر مأدبة العشاء، لأن الغرض من هذا الحدث السنوي هو تشجيع قيادات الحزب الحاكم والمسؤولين الآخرين قبل إجراء المراجعة البرلمانية السنوية والتفتيش على المكاتب الحكومية.كما قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن العشاء تم التخطيط له مسبقا لتشجيع قيادات الحزب قبل المراجعة البرلمانية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين القادم.وكان الرئيس يون قد استضاف اجتماع عشاء مماثلا يوم 24 سبتمبر لقيادات الحزب الحاكم، بمن في ذلك رئيس الحزب.