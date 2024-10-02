الطلب المحلي في كوريا يصل إلى أقل مستوياته

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قالت وزارة المالية الكورية إن الطلب المحلي قد وصل إلى أقل مستوياته، وقد تحوّل إلى اتجاه تصاعدي في الوقت الراهن.وقدّمت الوزارة هذا التقييم في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية أمس الاثنين، لمناقشة الاستهلاك المحلي ووضع الاستجابة المناسبة.وقالت الوزارة إنه على الرغم من أن الطلب المحلي يتعافى بشكل أبطأ من الصادرات، إلا أن الأسوأ قد انتهى، معربة عن توقعاتها بأن الأوضاع سوف تتحسن تدريجيا مع استقرار الأسعار وبقاء الصادرات قوية.وأضافت وزارة المالية والاستراتيجية أن معدلات التعافي ستختلف حسب كل قطاع، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وتحسن أداء الشركات ودخل الأسر.لكن الوزارة توقعت أيضا استمرار الصعوبات التي تواجهها صناعة البناء وكذلك استمرار البتاطؤ في تعافي الاستهلاك في مناطق معينة من البلاد.