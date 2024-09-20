رئيس الوزراء الياباني الجديد يؤكد على أهمية العلاقات مع كل من سيول وواشطن

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قال رئيس الوزراء الياباني الجديد "شيغيرو إيشيبا" أمس الثلاثاء إن العلاقات الثنائية بين اليابان والولايات المتحدة مهمة، وكذلك العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.وأدلى "إيشيبا" بهذه التصريحات في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه مهام منصبه، ردا على سؤال حول دبلوماسية القمة التي سوف تنتهجها الحكومة اليابانية الجديدة.وقال "إيشيبا" إنه من المهم أن يكون غرض القمة واضحا، معربا عن اعتقاده بأن المصالح الوطنية من دبلوماسية القمة تكون مختلفة من دولة إلى أخرى.وأضاف أن الأمر الأهم هو مدى جدية كل دولة في الانخراط في محادثات تستند إلى مصالحها الوطنية، وما هي النتائج التي سيتم إحرازها.وردا على سؤال آخر حول سعيه لمراجعة اتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة، أكد "إيشيبا" أن مراجعة الاتفاقية ستؤدي إلى تحالف أقوى بين طوكيو وواشنطن، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اقتراحه سيثير قلق الولايات المتحدة بشأن التحالف.