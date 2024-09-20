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السياسية

الرئيس يون يطلب من البرلمان إعادة النظر في مشروعات 3 قوانين مثيرة للجدل

Write: 2024-10-02 12:07:22Update: 2024-10-02 14:09:55

الرئيس يون يطلب من البرلمان إعادة النظر في مشروعات 3 قوانين مثيرة للجدل

Photo : YONHAP News

مارس الرئيس الكوري "يون صوك يول" حقه في الطلب من البرلمان إعادة النظر في مشروعات ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيقات خاصة في مزاعم ضد السيدة الأولى "كيم كون هي".
وقال المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء إن الرئيس "يون" طلب من البرلمان إعادة النظر في مشروعات القوانين الثلاثة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع عقده يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو" على اقتراح الحكومة الذي يطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروعات القوانين الثلاثة.
وقال "هان" في الاجتماع إنه تم تمرير هذه المشروعات بشكل أحادي دون إجراء مناقشات كافية بين الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض، مشيرا إلى أن تلك المشروعات كان قد تم رفضها وإلغاؤها جميعا بعد أن طلبت الحكومة من البرلمان إعادة النظر فيها.
وأضاف"هان" أن أحزاب المعارضة مررت مشروعات القوانين مرة أخرى، وأرسلتها إلى الحكومة، مؤكدا أن مشروعات القوانين هذه تحرم الرئيس من حقه في تعيين مدعين خاصين، وهو ما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في الدستور.
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