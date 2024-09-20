وزارة الرياضة تؤكد أن اتحاد كرة القدم خالف القواعد في تعيين مدرب المنتخب الوطني

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية إن اتحاد كرة القدم انتهك عدة قواعد في تعيين "هونغ ميونغ بو" مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم.وكشفت الوزارة اليوم الأربعاء عن النتائج الأولية للتحقيقات التي أجرتها في عمليات تعيين مدرب المنتخب الوطني ، حيث قالت إن المدير الفني لاتحاد كرة القدم "لي إيم سينغ" قرر اختيار المرشح "هونغ" مدربا للمنتخب الوطني، على الرغم من أنه لم يكن لديه أية سلطة لاتخاذ ذلك القرار.وأشارت نتائج التحقيقات إلى أن اتحاد كرة القدم أجرى مقابلة مع "هونغ" بطريقة غير عادلة وغير شفافة.وقالت الوزارة إن قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالموافقة على تعيين "هونغ" كان مجرد إجراء شكلي، بعد اتخاذ القرار والإعلان عنه بالفعل.وأضافت أن اتحاد كرة القدم لم يتبع الإجراءات السليمة في أوائل عام 2023 عندما عين "يورغن كلينسمان" المدرب السابق للمنتخب الوطني.