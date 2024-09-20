دول المحيطين الهندي والهادئ تشارك لأول مرة اجتماع وزراء دفاع الناتو

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تمت دعوة أربع من دول المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، الذي سيُعقد يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر في العاصمة البلجيكية بروكسل.وقال الأمين العام الجديد لحلف الناتو "مارك روته" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية سوف تشارك لأول مرة في اجتماع وزراء دفاع الناتو.وأعرب "روته" عن أمله في أن تسهم هذه المشاركة في بناء نهج مشترك بشأن الاستجابة للتحديات المشتركة.وقد تبين أن الحكومة الكورية تدرس مشاركة نائب وزير الدفاع "كيم صون هو" في الاجتماع نيابة عن الوزير "كيم يونغ هيون" الذي سيكون منشغلا بالمراجعة البرلمانية على الحكومة.ويرجع السبب في دعوة أربع دول آسيوية وباسيفيكية للمشاركة في الاجتماع إلى ضرورة الاستجابة المشتركة بين دول الناتو ودول المحيطين الهندي والهادئ إزاء زيادة التعاون بين روسيا وكل من الصين وكوريا الشمالية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.وأكد "مارك روته" أن المشكلة تكمن في أن الصين هي العامل التمكيني والميسر للحرب الروسية ضد أوكرانيا.