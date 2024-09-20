الرئيس يون يأمر باتخاذ كافة الإجراءات لتأمين سلامة الكوريين في الخارج

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أمر الرئيس "يون صوك يول" باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط، وعلى خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد الضربة الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل.وخلال ترؤسه اجتماعًا اقتصاديًا وأمنيًا طارئًا للوزارات والوكالات ذات الصلة في مكتبه اليوم الأربعاء، طلب "يون" من المسؤولين بذل جهود شاملة حتى تتمكن الحكومة من تأمين سلامة الكوريين في الخارج في جميع أنحاء العالم.ودعا الرئيس إلى إجراء تحليل متعدد الأطراف حول تأثير عدم الاستقرار في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي والخدمات اللوجستية من أجل اتخاذ تدابير استباقية، حيث يرتبط الأمن في المنطقة مباشرة بأسعار النفط العالمية وله تأثير كبير على سلاسل إمدادات الطاقة المحلية.وفي إشارة إلى الصراع المستمر منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على إسرائيل العام الماضي، دعا "يون" إلى استجابة منضبطة وسريعة في وضع التدابير اللازمة لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة الناجمة عن الاشتباكات العسكرية.كما حث الرئيس المسؤولين على التنفيذ السريع لإجراءات المتابعة للقرارات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اليوم الأربعاء.