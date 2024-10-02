الرئيس الكوري يجري أول محادثات هاتفية مع رئيس وزراء اليابان الجديد

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أجرى الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني الجديد "شيغيرو إيشيبا" أول محادثات هاتفية بينهما اليوم الأربعاء، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، حسبما ذكر مكتب "يون".وخلال المكالمة، اتفق "يون" و"إيشيبا" على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة لمعالجة القضايا الكورية الشمالية.وقال المكتب الرئاسي في بيان: "اتفق الزعيمان على ضرورة أن تبذل كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة جهودا مشتركة للتعامل مع استفزازات كوريا الشمالية المستمرة".وأضاف البيان: "كما اتفقا على مواصلة التعاون في قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مثل اختطاف المواطنين اليابانيين والمختطفين الكوريين الجنوبيين والمحتجزين وأسرى الحرب".