رئيس الوزراء الكوري يتعهد باستكمال الإصلاحات الطبية

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تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" باستكمال الإصلاحات الطبية، مؤكداعلى أن عملية الإصلاح هي "خيار أساسي من أجل ضمان سلامة الناس، وحماية الأجيال القادمة".وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في حفل أقيم اليوم الخميس لإحياء ذكرى يوم التأسيس الوطني، على الرغم من أن الإضراب الذي دام شهورا من قبل الأطباء المتدربين ضد الإصلاح الطبي الحكومي لم يُظهر سوى القليل من علامات التقدم لحل المواجهة.وقال هان إنه الحكومة سوف تستكمل بالتأكيد الإصلاحات الطبية الأساسية لحماية أرواح الناس وسلامتهم وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أن دروس التاريخ تقول إن الإصلاح يتراجع عندما يتوقف. وقال هان أيضا إن الحكومة ستدفع "بقوة" لتنفيذ إصلاحات في قطاعات العمل ومعاشات التقاعد والتعليم.ومن ناحية أخرى، وحول إطلاق كوريا الشمالية يوم أمس الأربعاء أكثر من 150 بالونا محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، في أول عملية إطلاق من نوعها منذ عشرة أيام، قال هان إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستتعاملان مع هذه "الاستفزازات الخسيسة" من جانب كوريا الشمالية، استنادا إلى الردع الساحق الذي يتمتع به التحالف بين سيول وواشنطن.