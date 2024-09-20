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السياسية

الحكومة الكورية تعرب عن القلق العميق من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط

Write: 2024-10-03 13:27:12Update: 2024-10-03 13:33:54

الحكومة الكورية تعرب عن القلق العميق من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة  الكورية  الجنوبية مجددا  عن  قلقها  إزاء  تدهور  الأوضاع  في  الشرق  الأوسط، حيث  تتزايد  المخاوف من  نشوب  حرب  شاملة. 
وأصدر المتحدث  باسم  وزارة  الخارجية  في  سيول  بيانا  أعرب  فيه  عن  القلق  العميق،  مشيرا  إلى  أن  الأوضاع  في  الشرق  الأوسط قد  تدهورت  بسرعة  بسبب  إطلاق  العمليات  البرية الإسرائيلية  مؤخرا  في  لبنان  والهجوم الصاروخي  الإيراني  على  إسرائيل.
وأكد البيان  على  أنه  حان  الوقت  لكسر  الحلقة المفرغة  من  الاستفزاز والانتقام،  والسعي  إلى  حل  دبلوماسي، ودعا  جميع  الأطراف مرة  أخرى  لممارسة أقصى  درجات  ضبط  النفس  لتحقيق هذه  الغاية.
وكانت وزارة  الخارجية  الكورية قد  أصدرت  بيانا  يوم  25  من  شهر  سبتمبر  الماضي أعربت  فيه  عن  قلقها  إزاء  الصراع  المتصاعد بين  إسرائيل  والفصيل السياسي  المسلح  اللبناني "حزب  الله".
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