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الدولية

موسكو تزعم استحالة حل القضية النووية بسبب التحالف بين سيول وواشنطن

Write: 2024-10-03 13:27:37Update: 2024-10-03 13:34:22

موسكو تزعم استحالة حل القضية النووية بسبب التحالف بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

زعمت روسيا  أن  إخلاء  شبه  الجزيرة الكورية  من  الأسلحة النووية  أمر  مستحيل في  الوضع  الذي  يتم  فيه  تعزيز  التحالف العسكري  بين  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  إلى  "المستوى النووي". 
ونقلت وكالتا  "تاس"  و"سبوتنيك"  الروسيتان للأنباء  عن  وزارة  الخارجية  الروسية زعمها  في  بيان  نشرته  على  موقعها  الإلكتروني أمس،  حيث  قالت  إن  إخلاء  شبه  الجزيرة الكورية  من  الأسلحة النووية  أمر  مستحيل بينما  يتم  تعزيز  وتطوير  التحالف العسكري  بين  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة  إلى  المستوى النووي  الذي  أعلنت  عنه  سيول.
وقد  جاء  ذلك  ردا  على  انتقادات  وزارة  الخارجية  الكورية الجنوبية  لتصريحات  وزير  الخارجية  الروسي "سيرغي  لافروف"  بشأن  نزع  السلاح النووي  من  كوريا  الشمالية  ووصفها بأنها  تصريحات  "غير مسؤولة  للغاية".
وكان الوزير  لافروف  قد  قال  يوم  27  من  شهر  سبتمبرالماضي إن  نزع  السلاح النووي  من  كوريا  الشمالية  هو  قضية  مغلقة. وردا  على  ذلك  أعربت  وزارة  الخارجية  الكورية الجنوبية  عن  استيائها، مؤكدة  على  أن  التصريحات  الروسية غير  مسؤولة  وجاءت  رغم  أن  روسيا  عضو  دائم  في  مجلس  الأمن  الدوري  وعضو  مؤسس  لنظام  معاهدة  منع  انتشار  الأسلحة النووية،  وبالتالي  فإن  عليها  أن  تتحمل  مسؤولياتها والتزاماتها.
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