إيم يون تشان يفوز بجائزة غراموفون البريطانية كأول عازف بيانو كوري

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فاز عازف البيانو الكوري "إيم يون تشان" بجائزة في فئة البيانو ضمن حفل توزيع جوائز "غراموفون" للموسيقى الكلاسيكية في المملكة المتحدة، وهي جوائز للموسيقى الكلاسيكية مشهورة عالميا.وفاز "إيم" بجائزة فئة البيانو في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن مساء أمس الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها عازف بيانو كوري بجائزة "غراموفون"، كما فاز أيضا بجائزة خاصة في فئة "الموسيقي الشاب".وتُسمى جوائز "غراموفون" للموسيقى الكلاسيكية باسم "جوائز الأوسكار للألبومات الكلاسيكية"، وهي تقام سنويا منذ عام 1977 بواسطة مجلة "غراموفون" البريطانية المرموقة للموسيقى الكلاسيكية، وتنقسم إلى فئات تشمل موسيقى الحجرة، والموسيقى الصوتية، والكونشيرتو.ومن بين الموسيقيين الكوريين، فازت عازفة الكمان "جونغ كيونغ هوا" بجائزة في فئة موسيقى الحجرة في عام 1990، وجائزة في فئة الكونشيرتو عام 1994، كما فازت عازفة التشيلو "جانغ هانّا" بجائزة في فئة الكونشرتو عام 2003.