انطلاق الحملات للانتخابات الفرعية اليوم

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بدأت اليوم الخميس الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها يوم 16 من أكتوبر الجاري لاختيار أربعة رؤساء للحكومات المحلية في منطقة "كوم جونغ" في مدينة بوسان، ومنطقة "كانغ هوا" في مدينة إنتشون، ومنطقتيْ "يونغ كوانغ" و"كوك صونغ" في مقاطعة جنوب جولا.وقد دفع حزب "قوة الشعب" الحاكم بمرشحين للحكومات المحلية، باستثناء منطقة "يونغ كوانغ"، حيث يتطلع إلى تحقيق الفوز في كل من "كوم جونغ" و"كانغ هوا" اللتين كان يتمتع فيهما بشعبية تقليديا. ويخطط رئيس الحزب "هان دونغ هون" لإجراء حملة دعم في منطقة "كوك صونغ" يوم 8 أكتوبر، ثم يعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحزب في بوسان وإنتشون على التوالي لدعم مرشحي الحزب هناك، بينما سيقوم زعيم التكتل البرلماني للحزب "تشو كيونغ هو" بزيارة لمنطقة "كانغ هوا" اليوم لنفس الغرض.وفي المقابل، يهدف الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي للدفاع عن منطقتي"يونغ كوانغ" و"كوك صونغ" باعتبارهما مؤيدتين له تقليديا، إلى جانب الفوز في منطقة "كوم جونغ" من خلال توحيد المرشح مع حزب "الوطن والابتكار" الذي يرأسه النائب "جو كوك".ويخطط رئيس الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" لزيارة "يونغ كوانغ" و"كوم جونغ" اليوم، بينما يخطط زعيم التكتل البرلماني "باك تشان ديه" لزيارة "كانغ هوا".وسوف تستمر فترة الحملة الانتخابية لمدة 13 يوما حتى اليوم السابق للانتخابات.