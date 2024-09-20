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الاقتصادية

8.3 % زيادة صادرات المنتجات الغذائية الكورية في سبتمبر

Write: 2024-10-03 13:29:31Update: 2024-10-03 13:35:34

8.3 % زيادة صادرات المنتجات الغذائية الكورية في سبتمبر

Photo : KBS News

بلغ  إجمالي  قيمة  الصادرات  الزراعية والغذائية  الكورية  خلال  شهر  سبتمبر الماضي  7  مليارات و375  مليون  دولار، بزيادة  نسبتها  8.3%  مقارنة  مع  نفس  الشهر  من  العام  الماضي.  
وقالت وزارة  الزراعة  والأغذية والشؤون  الريفية  الكورية اليوم  إن  الصادرات الزراعية  والغذائية  حققت  أعلى  أداء  على  الإطلاق في  نهاية  سبتمبر الماضي،  وسجلت  زيادة  لمدة  13  شهرا  متتالية. وأضافت  أن  أهم  الصادرات  الغذائية، مثل  الراميون  والحلويات والمشروبات  وأطعمة  الأرز  المصنعة،  قد  حققت  مرة  أخرى  أعلى  أداء  تصديري على  الإطلاق  على  أساس  أشهر  سبتمبر.  وبالنسبة للراميون،  تم  تصدير  ما  قيمته  103  ملايين دولار  في  سبتمبر، وكانت  أكثر  الوجهات المستقبلة  له  أمريكا الوسطى  والجنوبية.
كما  تم  تصدير  أغذية  الأرز  المصنعة  مثل  "كيمباب"  المجمد، والأرز  سريع  التحضير، بزيادة  نسبتها  41.6%  مقارنة  بنفس  الشهر  من  العام  الماضي، بقيمة  219  مليونا و200  ألف  دولار، وهو  ما  تجاوز  إجمالي  صادرات العام  الماضي  البالغة 217  مليونا  و200  ألف  دولار. 
وأوضحت الوزارة  أن  صادرات المنتجات  الزراعية  الطازجة انخفضت  خلال  النصف  الأول  من  هذا  العام  بسبب  نقص  الإمدادات،  لكنها  أظهرت  زيادة  مع  بدء  الشحنات  واسعة  النطاق  في  النصف  الثاني. وأضافت  أن  صادرات الكمثرى  والعنب  زادت  بنسبة  15.6%  بين  شهري  أغسطس  وسبتمبر الماضيين  بالمقارنة  مع  نفس  الفترة من  العام  الماضي.
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