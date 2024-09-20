الرئيس يون يزور الفلبين وسنغافورة ولاوس الأسبوع المقبل

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سيقوم الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة إلى الفلبين وسنغافورة ولاوس الأسبوع المقبل.ووفقا للمكتب الرئاسي اليوم الخميس، سيقوم "يون" بزيارة دولة إلى الفلبين وسنغافورة لتعزيز التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار، ثم سيزور لاوس لحضور سلسلة من الاجتماعات التي تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وخلال رحلة "يون" التي تستمر من الأحد إلى الجمعة، تخطط كوريا الجنوبية لإقامة "شراكة استراتيجية شاملة" مع رابطة الآسيان.وسيحضر "يون" قمة الآسيان وقمة الآسيان زائد ثلاثة التي تضم كوريا الجنوبية والصين واليابان.كما من المرجح أن يعقد "يون" على هامش اجتماعات الآسيان أول محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني الجديد "شيغيرو إيشيدا".وسترافق السيدة الأولى "كيم كون هيه" الرئيس "يون" في جولته التي تستغرق 6 أيام.