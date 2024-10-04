لجنة تابعة للأمم المتحدة تصدر إعفاء لإرسال مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

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منحت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات لمنظمة "يونيسف" لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية.ووفقا لرسالة كشفت عنها مؤخرا لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، طلبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، يوم 16 سبتمبر، إعفاء من العقوبات لكي تتمكن من إرسال إمدادات رعاية صحية للنساء الحوامل والمواليد الجدد والأطفال، وكذلك المواد اللازمة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى كوريا الشمالية، وبعد أسبوع، وافقت لجنة الأمم المتحدة على الطلب بمنح موافقة سارية لمدة عام.وقد مهدت هذه الموافقة الطريق أمام توفير اليونيسف لمواد بقيمة 1.68 مليون دولار، بما في ذلك معدات طبية ومعدات نظافة صحية للمياه وأجهزة لتبريد اللقاحات ورافعات شوكية وشاحنات.وشملت معظم المعدات الطبية معدات متعلقة بالحمل والولادة، مثل أجهزة مراقبة نبضات قلب الأجنة وأدوات جراحية للعمليات القيصرية، بالإضافة إلى معدات للوقاية من العدوى.وقالت اليونيسف في وقت سابق إنه سيتم تطعيم 800 ألف طفل و120 ألف امرأة حامل في حملة وطنية أطلقتها كوريا الشمالية بدعم من اليونيسف يوم 2 سبتمبر، موضحة أن الحملة ستقوم بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل الذين لم يحصلوا على اللقاحات المنقذة للحياة منذ جائحة كورونا.