رئيس الوزراء الكوري يتعهد باستكمال الإصلاحات وتحقيق الوحدة الاجتماعية

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن حكومته ستواصل تعزيز صناعة التكنولوجيا الفائقة، واستكمال الإصلاح الهيكلي وفتح عصر الوحدة الاجتماعية.وأدلى "هان" بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في حفل أقيم في مركز "سيجونغ" للفنون المسرحية أمس الخميس بمناسبة يوم التأسيس الوطني الـ4356.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستضع الأساس لخلق مستقبل صحي ومزدهر للأجيال القادمة. وتعهد "هان" بأن تبذل الحكومة جهودا شاملة لمواصلة البناء على ما حققته حتى الآن وإصلاح المجالات التي تعتبر غير كافية، كما ستعزز أولا الصناعة عالية التقنية من أجل الاقتصاد.وقال رئيس الوزراء إن كوريا تتصدر السوق العالمية ببراعة في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية وسيارات المستقبل، لكنها قد تفقد مكانتها وتتراجع إذا ما تخلت عن حذرها للحظة، وهو ما قد يشكل تهديدا للأمن الاقتصادي.وشدد "هان" على الحاجة إلى الاستثمار النشط والابتكار التكنولوجي، وتعهد بالاستثمار الحكومي المكثف في قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.