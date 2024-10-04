كيم جونغ أون ينتقد الرئيس يون بسبب تحذيره من نهاية النظام الكوري الشمالي

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انتقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشدة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" لتهديده بإنهاء النظام الكوري الشمالي خلال فعالية أقيمت مؤخرا بمناسبة يوم الجيش، حيث وصف "كيم" الرئيس "يون" بأنه "رجل غير طبيعي".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن "كيم" وجه هذه الانتقادات خلال زيارته لقاعدة تدريب لوحدات العمليات الخاصة التابعة للجيش الشعبي الكوري أمس الأربعاء. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ نحو عامين التي ينتقد فيها "كيم" "يون" مع ذكر اسمه.وقال "كيم" إن يون تفاخر بالعضلات العسكرية المضادة الساحقة على أعتاب دولة تمتلك أسلحة نووية، وكانت تلك مفارقة كبيرة أثارت الشكوك بأنه "رجل غير طبيعي".وحذر "كيم" من أن بيونغ يانغ لن تتردد في استخدام جميع القوات الهجومية المتاحة، بما في ذلك الأسلحة النووية، إذا حاول العدو استخدام القوة للتعدي على سيادتها.وجاء ذلك بعد 3 أيام من تصريح الرئيس "يون" خلال خطابه في مراسم الاحتفال بيوم القوات المسلحة بأن أي محاولة من قبل كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية ستؤدي إلى "نهاية نظامها الحاكم".