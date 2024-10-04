كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة نحو الجنوب

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أرسلت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات تحمل نفايات عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في حوالي الساعة 2:30 من صباح اليوم إنه من المرجح أن تحلق تلك البالونات باتجاه الجزء الشمالي من مقاطعة "كيونغ كي" ومنطقة العاصمة بسبب اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من سقوط بعض الأجسام، ونصحت عند اكتشاف مثل هذه البالونات بعدم لمسها، وإبلاغ الوحدات العسكرية القريبة أو مراكز الشرطة.وجاء هذا الإرسال الأخير بعد يومين فقط من إرسال كوريا الشمالية حوالي 150 بالونا مماثلا إلى كوريا الجنوبية.ومنذ يوم 28 مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة في 24 مناسبة.