عدد السكان في فئة الستينيات في كوريا يتجاوز فئة الأربعينيات للمرة الأولى

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فاق عدد الأشخاص في الستينيات من العمر عدد الأشخاص في الأربعينيات في كوريا الجنوبية لأول مرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث يستمر تسارع الشيخوخة في البلاد.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة، بلغ عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما 7.77 مليون نسمة في نهاية سبتمبر. ويزيد هذا العدد بحوالي 1200 شخص عن إجمالي عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوق فيها عدد الأشخاص في الستينيات من العمر عدد الأشخاص في الأربعينيات منذ أن بدأت الدولة في تسجيل البيانات في عام 2008.وشكل الأشخاص في الخمسينيات من العمر النسبة الأعلى من الإجمالي، حيث بلغ عددهم 8.72 مليون نسمة.وفي يوليو، تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 10 ملايين شخص لأول مرة.