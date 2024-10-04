شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تسخر من العرض العسكري لكوريا الجنوبية

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سخرت "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، من العرض العسكري الذي أقيم في سيول بمناسبة يوم القوات المسلحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واصفة إياه بـ"عرض مهرجين".وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، سخرت "يو جونغ" من الصاروخ "هيون مو 5" الكوري الجنوبي، ووصفته بأنه "سلاح ضخم لا قيمة له".وقد عرض الجيش الكوري الجنوبي الصاروخ "هيون مو 5"، القادر على حمل رأس حربي يزن 8 أطنان، خلال العرض العسكري يوم الثلاثاء.وقالت "يو جونغ" إن كوريا الجنوبية أظهرت مرة أخرى أنها لا تستطيع التغلب على شعورها بالنقص كدولة غير نووية.وسخرت من إطلاق القيادة الاستراتيجية للجيش الكوري الجنوبي مؤخرا، قائلة إن الجنوب لا يمتلك سلاحا استراتيجيا واحدا.كما انتقدت أيضا قرار كوريا الجنوبية عرض قاذفة قنابل أمريكية خلال العرض العسكري يوم الثلاثاء، وقالت إن مشهدا كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في كوريا الجنوبية "المستعمرة".