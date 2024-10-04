كوريا الجنوبية تعلن عن حالتين أخريين للإصابة بفيروس الجلد المتكتل

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أبلغت كوريا عن حالتين أخريين من مرض الجلد المتكتل، وهو مرض فيروسي يصيب الماشية.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الخميس إنه تم تأكيد حالتين في ذلك اليوم، واحدة في بلدة "يانغ يانغ" بمقاطعة "كانغ وان" والأخرى في "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي".وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس لهذا العام إلى 7 حالات.وكانت الحالة المسجلة في "يانغ يانغ" هي الحالة الثانية في مقاطعة "كانغ وان" لهذا العام، حيث تم تسجيل الحالة الأولى في بلدة "يانغ غو" في سبتمبر.وأرسلت سلطات الحجر الصحي فريق استجابة أولية إلى المزرعة المصابة في "يانغ يانغ" لمنع انتشار المرض، حيث طوقت المزرعة وأجرت مسحا وبائيا.ورفعت الوزارة مستوى الإنذار بالأزمة إلى "خطير" بالنسبة لخمسة مجتمعات في مقاطعة "كانغ وان"، وهي "يانغ يانغ" و"سوك تشو" و"هونغ تشون" و"بيونغ تشانغ" و"كانغ نيونغ".وتم فرض أمر بالتوقف عن العمل حتى الساعة 8 مساء الجمعة للعاملين والمركبات في منشآت الثروة الحيوانية في تلك المواقع.