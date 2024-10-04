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الأسباب الرئيسية ثلاثة للوفيات في كوريا تتركز في السرطان وأمراض القلب والالتهاب الرئوي

Write: 2024-10-04 11:54:26Update: 2024-10-04 14:30:08

الأسباب الرئيسية ثلاثة للوفيات في كوريا تتركز في السرطان وأمراض القلب والالتهاب الرئوي

Photo : KBS News

اتضح أن أمراض السرطان والقلب والالتهاب الرئوي هي الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفيات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 42% من إجمالي عدد الوفيات.
وزاد عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 8% مقارنة بالعام الأسبق، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ 10 أعوام.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الوفيات في العام الماضي 352 ألفا و511 حالة وفاة، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة بالعام الأسبق.
ويرجع السبب في انخفاض عدد الوفيات في العام الماضي إلى تراجع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.
وقد تصدّرت أمراض السرطان قائمة الأمراض المسببة للوفيات بنسبة 24.2%، وتلتها أمراض القلب، والالتهاب الرئوي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار بلغ 13 ألفا و978 حالة انتحار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالعام الأسبق.
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