الجيش الكوري ينشر طائرات درون انتحارية بولندية في غضون هذا العام

Photo : YONHAP News

قررت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية شراء طائرات بدن طيار انتحارية بولندية الصنع، ونشرها في غضون هذا العام.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الجمعة إن إدارة برنامج اقتناء الدفاع وقّعت أول من أمس الأربعاء صفقة مع الجانب البولندي لشراء طائرات درون انتحارية، المعروفة باسم "وار ميت".ومن المقرر أن يتم شراء تلك الطائرات في شهر نوفمبر لنشرها في الوحدات العسكرية في الخطوط الأمامية وقيادة عمليات الطائرات بدون طيار في غضون شهر ديسمبر.وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم إثبات الأداء الممتاز لتلك الطائرات بدون طيار البولندية من خلال نشرها في الحرب في أوكرانيا، وأن الإنتاج الضخم لهذه الطائرات صار ممكنا، وهو ما سيمكّن بولندا من تسليمها للجانب الكوري بسرعة.