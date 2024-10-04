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الدولية

رئيس الوزراء الياباني يدرس إنشاء مكتب اتصال مع كوريا الشمالية لحل قضية المختطفين

Write: 2024-10-04 12:48:51Update: 2024-10-04 14:33:53

رئيس الوزراء الياباني يدرس إنشاء مكتب اتصال مع كوريا الشمالية لحل قضية المختطفين

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته صحيفة سانكي اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني الجديد "شيغيرو غيشيبا" أبلغ رابطة أسر المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية، أول من أمس الأربعاء، بأنه سيدرس إنشاء مكتب اتصال بين طوكيو وبيونغ يانغ لحل هذه القضية.
وأضاف التقرير أن رابطة أسر المختطفين اليابانيين أعربت في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء "إيشيبا" عن اعتراضها على إنشاء مكتب اتصال بين اليابان وكوريا الشمالية، نظرا لأنها تخشى من أنه سيتم نشر معلومات مفيدة لكوريا الشمالية في حالة إنشائه.
وكان "إيشيبا" قد أعرب في شهر سبتمبر الماضي عن رأي مفاده بأن إنشاء مكتب الاتصال لحل قضية المختطفين اليابانيين الذين مازالوا موجودين في كوريا الشمالية، يعد أمرا أهم من إجراء محادثات قمة بين البلدين. 
كما أكد "إيشيبا" في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء فور تنصيبه أن قضية المختطفين تعتبر أهم المهام التي يجب أن تحلها الحكومة الجديدة.
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