الحكومة الكورية تؤكد محدودية التأثيرات الاقتصادية للوضع في الشرق الأوسط

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قالت حكومة كوريا الجنوبية إن الوضع في الشرق الأوسط سيكون له تأثيرات محدودة على الاقتصاد الكوري.وعقد نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة "تشيه نام هو" اجتماعا اليوم الجمعة، تم فيه تقييم تأثيرات تدهور الوضع في الشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز وسلاسل التوريد والصادرات والواردات.وتشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا وسط تصاعد الصراعات والتوتر في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أطلقت إيران حوالي 200 صاروخ باليستي على أهداف في إسرائيل يوم الثلاثاء.وقالت وزارة الصناعة الكورية إن مدى استجابة كل من إسرائيل والدول الرئيسية الأخرى للقصف الإيراني سيحدد ما إذا كانت أسعار النفط العالمية سترتفع بدرجة أكبر أم لا.وأضافت أن تأثيرات الوضع المتدهور في الشرق الأوسط على سلاسل التوريد ستكون محدودة، لأن الحكومة قد ضمنت بالفعل طرقا أخرى غير طريق البحر الأحمر المتاخم لإسرائيل بشأن شحنات النفط والغاز.وتخطط الوزارة لإطلاق نظام مراقبة للطوارئ ليتم من خلاله رصد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عن كثب.