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السياسية

الرئيس يون يؤكد أن إداء الكوريين في الخارج يسهم في جعل كوريا دولة محورية عالميا

Write: 2024-10-04 13:27:36Update: 2024-10-04 14:36:23

الرئيس يون يؤكد أن إداء الكوريين في الخارج يسهم في جعل كوريا دولة محورية عالميا

Photo : KBS News

أكد الرئيس "يون صوك يول" أن الأداء الرائع الذي يحققه الكوريون المقيمون في الخارج يمثل قوة كبيرة في مساعدة كوريا الجنوبية على القفز نحو الأمام كدولة محورية عالميا.
وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات في كلمة تهنئة ألقاها عبر الفيديو في الاحتفال بيوم الكوريين الذي أقيم اليوم الجمعة في سيول.
وتعهد الرئيس "يون" بأن تبذل حكومته كل ما في وسعها لدعم الأنشطة التي يمارسها الكوريون المقيمون في الخارج.
وفي كلمته الترحيبية، أشاد رئيس الوزراء "هان دوك سو" بتفاني الكوريين المقيمين في الخارج، وقال إنهم أصبحوا قوة رئيسية واثقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية في البلدان التي يعيشون فيها، مما يسهم في رفع مكانة الكوريين على مستوى العالم.
وتعهد بأن تقف الحكومة معهم دائما إيمانا منها بأن الجاليات الكورية في أرجاء مختلفة من العالم تجعل كوريا فخورة بنفسها.
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