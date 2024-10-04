الحكومة تتعهد للمجتمع الطبي بالتعامل مع الحوار بموقف أكثر انفتاحا

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تعهدت الحكومة الكورية للمجتمع الطبي بأن تشارك في الحوار بموقف أكثر انفتاحا ودون شروط مسبقة، وكررت في الوقت نفسه دعوتها له للمشاركة في الهيئة الاستشارية واللجنة الخاصة بالإصلاحات الطبية.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الصحة "بارك مين سو" في اجتماع عقده المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث اليوم الجمعة، حيث أكد على ضرورة إنهاء الخلافات التي استمرت 7 أشهر.كما أكد على أهمية الحوار كخطوة أولى لإعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع الطبي، معربا عن اعتقاده بأن الخلافات القائمة بينهما بشأن الإصلاحات الطبية التي تسعى إليها الحكومة يمكن حلها من خلال الحوار والمشاورات.ودعا مرة أخرى المجتمع الطبي للمشاركة في الهيئة الاستشارية بين الأحزاب السياسية والمجتمع الطبي والحكومة، واللجنة الخاصة بالإصلاحات الطبية، بدون أي نوع من الشروط المسبقة.وشدد "بارك" على أن الحكومة ستشارك في الحوار بموقف أكثر انفتاحا وصدقا.