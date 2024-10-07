كوريا الشمالية تعقد اجتماعا برلمانيا مهما لمراجعة الدستور

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من المقرر أن تعقد كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا مهما اليوم الاثنين لمراجعة محتملة لدستورها.وكانت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قد أعلنت في منتصف سبتمبر أنها ستعقد جلسة للمجلس في السابع من أكتوبر في بيونغ يانغ لمناقشة مراجعة الدستور والقضايا ذات الصلة.وفي اجتماع سابق لمجلس الشعب في شهر يناير الماضي، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إجراء تغييرات دستورية لإزالة أي بنود تتعلق بالتوحيد السلمي بين الكوريتين وتحديد الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.ويتركز الانتباه على الكيفية التي ستحدد بها كوريا الشمالية حدودها البحرية في ذلك التعديل الدستوري.ومن المتوقع أيضا أن تزيل كوريا الشمالية الإشارات إلى التوحيد والعرق المشترك في الدستور المنقح، وأن تؤكد نيتها السعي إلى التوحيد من خلال الاستيعاب القسري لكوريا الجنوبية في حالة حدوث صراع.