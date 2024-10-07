كيم جونغ أون وشي جين بينغ يتبادلان التهنئة في الذكرى 75 على إقامة العلاقات

Photo : YONHAP News

تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ووكالة أنباء شين خوا الرسمية الصينية أمس الأحد عن كيم قوله في الرسالة إلى شي، إن الحزب والحكومة في كوريا الشمالية سيواصلان بذل الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع بكين، بما يتطلبه العصر الجديد.وأكد كيم أنه يتوافق مع المصالح الأساسية للبلدين للمضي قدما في تطوير الصداقة الثنائية ذات التاريخ الطويل والتقاليد الطيبة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الرئيس الصيني أرسل أيضا رسالة تهنئة إلى كيم.وقد نشرت وكالة أنباء شين خوا التقرير في حوالي الساعة 9 من صباح أمس الأحد، بعد حوالي ثلاث ساعات من تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشماليو. ونقلت عن شي قوله في الرسالة إنه يقدر بشدة تطوير العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه التقى مع كيم عدة مرات في السنوات الأخيرة وحافظ على اتصالات وثيقة معه، حيث قاما بشكل مشترك بتوجيه وتعزيز تطوير العلاقات الثنائية.