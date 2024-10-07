مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في أوربا قبيل الذكرى الأولى لهجوم حماس

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خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن الأوربية الكبرى وحول العالم أول من أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار مع اقتراب الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على إسرائيل. وأوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، وتقارير أخرى نشرتها وسائل إعلام دولية، تجمع حوالي خمسة آلاف شخص في وسط مدينة روما عاصمة إيطاليا، مرددين هتافات تقول: "فلسطين حرة، لبنان حرة" ولوحوا بأعلام فلسطين.وفي العاصمة البريطانية لندن، سار حوالي 40 ألف شخص عبر شوارع المدينة نحو مقر رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت"، وسط وجود كثيف للشرطة، مطالبين بوقف إطلاق النار. واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجين، حيث تم القبض على 15 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام.وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، شارك حوالي 950 شخصا في مظاهرة سلمية في مدينة "هامبورغ" في شمال ألمانيا، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفوا "أوقفوا الإبادة الجماعية".وفي باريس عاصمة فرنسا، أفادت التقارير بأن عدة آلاف نظموا مظاهرة سلمية تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما أفادت التقارير بأن مسيرات مماثلة أقيمت في كل من مدينة "كيب تاون" في جنوب أفريقيا، ومدينة "بازل" السويسرية. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إنه من المتوقع أن تبلغ المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ذروتها اليوم الاثنين، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل.