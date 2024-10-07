كوريا الشمالية تطلق المزيد من بالونات القمامة

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من بالونات القمامة عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية بدأت في عملية إطلاق أخرى في حوالي الساعة 5:20 من صباح اليوم، وأن البالونات من المرجح أن تنجرف نحو منطقة العاصمة ومقاطعة كيونغ كي، بالنظر إلى اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من الأجسام المتساقطة وعدم لمسها والإبلاغ عن أي بالونات قمامة إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة.ويأتي هذا الإطلاق الأخير بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق السابق.وقد أطلقت كوريا الشمالية منذ يوم 28 مايو الماضي آلاف البالونات المحملة بالقمامة في 25 مناسبة.