الرئيس يون يبدأ زيارة رسمية إلى الفلبين

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" زيارة رسمية إلى الفلبين أمس الأحد وتستمر يومين، بزيارة إلى نصب تذكاري للحرب الكورية في العاصمة مانيلا.وعند وصولهما إلى مانيلا بعد ظهر أمس، زار الرئيس يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" النصب التذكاري للحرب الكورية، وهو نصب لإحياء ذكرى 112 جنديا فلبينيا لقوا حتفهم في أثناء الحرب الأهلية الكورية. وقدم يون وكيم احترامهما للجنود في النصب التذكاري، مع وضع أكاليل من الزهور.ومن المقرر أن يعقد الرئيس يون مباحثات قمة اليوم الاثنين مع الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" في قصر "مالاكانانغ" الرئاسي في مانيلا.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الأمن والدبلوماسية، حيث يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما سيبحثان سبل تنشيط التعاون الاقتصادي في محطات الطاقة النووية.ومن المقرر أن يختتم يون زيارته إلى الفلبين ثم يتوجه إلى سنغافوره اليوم.