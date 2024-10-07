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السياسية

البرلمان الكوري يبدأ عمليات التفتيش على المكاتب الحكومية اليوم

Write: 2024-10-07 10:48:43

البرلمان الكوري يبدأ عمليات التفتيش على المكاتب الحكومية اليوم

Photo : KBS News

ستبدأ الدورة البرلمانية الثانية والعشرون أولى عمليات التفتيش على المكاتب الحكومية، اليوم الاثنين.
وسوف تقوم 17 لجنة برلمانية دائمة بإجراء عمليات التدقيق والتفتيش على 802 من الوكالات والمكاتب الحكومية على مدار 26 يوما حتى الأول من شهر نوفمبر القادم.
ومن المقرر أن تقوم عشر لجان دائمة بإجراء عمليات التدقيق اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية حول عدد من القضايا، من بينها مزاعم انتهاك القانون في أثناء العمل على إعادة تصميم المقر الرئاسي.
ومن المرجح أيضا أن تتصادم الأحزاب السياسية في أثناء عملية التدقيق على لجنة الاتصالات الكورية بشأن تعيينات مجلس إدارة هيئات البث العامة بما في ذلك "كي بي إس" و"إم بي سي".
ومن المتوقع كذلك أن تشهد جلسات التفتيش على مدار الأيام الستة والعشرين القادمة مواجهات كثيفة بين الأحزاب السياسية بشأن الاتهامات المتصاعدة المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، وكذلك الاتهامات ضد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".
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