الحكومة تسمح بإجازة مشروطة لطلاب الطب

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قررت وزارة التعليم الكورية السماح لطلاب الطب بأخذ إجازة بشرط العودة إلى الدراسة في العام القادم.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، أعلن وزير التعليم "لي جو هو" عن هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتطبيع التعليم الطبي وسط المواجهة التي استمرت عدة أشهر بين المجتمع الطبي والحكومة. وبينما تتمسك الحكومة بمبدأ عدم منح إجازة غياب لتنفيذ الاحتجاجات الجماعية، فإنها تقول إنها تقدم للطلاب فرصة أخيرة للعودة إلى الدراسة.وبموجب هذه الخطة، ستوافق الحكومة على إجازة مشروطة لطلاب الطب، ليس من أجل الاحتجاجات الجماعية، ولكن لأسباب شخصية، طالما أن الطلاب يخططون للعودة إلى الدراسة في بداية العام الدراسي 2025. لكن الوزارة طلبت من الجامعات ترسيب أو طرد الطلاب الذين يفشلون في تلبية معاييرها للحصول على إجازة معتمدة.وكانت كلية الطب بجامعة سيول الوطنية قد وافقت في أواخر الشهر الماضي على طلبات إجازة غياب من طلاب الطب الذين قاطعوا الفصول الدراسية احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصة القبول في كليات الطب.