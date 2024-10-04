الحزب الحاكم ينتقد ابنة الرئيس السابق مون لقيادتها سيارة وهي مخمورة

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انتقد حزب قوة الشعب الحاكم "مون دا هيه" ابنة الرئيس السابق "مون جيه إين" بشأن التحقيقات التي تجريها الشرطة معها بسبب قيادتها سيارة وهي تحت تأثير الكحول.وقال "شين جو هو" نائب المتحدث باسم الحزب الحاكم في بيان أصدره أمس الأحد إن الرئيس السابق "مون جيه إين" قد أكد خلال فترة رئاسته أن القيادة تحت تأثير الكحول هي بمثابة فعل القتل، مشددا على أن حوادث القيادة تحت تأثير الكحول تستحق عقوبة شديدة.وكان الرئيس السابق "مون" قد أكد أن الحوادث التي تقع بسبب قيادة السيارات تحت تأثير الكحول ليست مجرد أخطاء، بل إنها قد تؤدي إلى وفيات أو تدمر حياة أشخاص آخرين تماما، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على جرائم قيادة السيارات تحت تأثير الكحول.ووفقا لما ذكرته الشرطة، اصطدمت سيارة كانت تقودها "مون دا هيه" وهي مخمورة بسيارة أجرة في منطقة "إي تيه وان" في سيول في الساعة الثانية و51 دقيقة من صباح أمس الأحد، مما أدى إلى إصابة سائق سيارة الأجرة بجروح طفيفة.وتعليقا على ذلك، قال "بارك تشان ديه" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه قد حدث أمر لم يكن ينبغى أن يحدث، وأنه ليس لديه تعليق آخر بشأن هذه القضية.وأوضحت الشرطة أن نسبة الكحول التقريبية في دم "مون دا هيه" كانت 0.14%، وهو ما يتجاوز المستوى الذي يستدعي إلغاء ترخيص القيادة.