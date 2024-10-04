الرئيس يون يعقد محادثات قمة مع نظيره الفلبيني ماركوس

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات قمة مع نظيره الفلبيني "فيرديناندي ماركوس"، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى الفلبين.وناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات المختلفة، بما في ذلك توسيع مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية التي تركز عليها الحكومة الفلبينية.وأكد الرئيس الفلبيني "ماركوس" دعم حكومته للمبادرة الكورية للتضامن بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، والاستراتيجية الكورية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما ناقش الجانبان التعاون في التعامل مع القضايا الأمنية العالقة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية وقضية بحر الصين الجنوبي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة إلى الفلبين منذ 13 عاما.وسوف يتوجه الرئيس "يون" إلى سنغافورة مساء اليوم بعد اختتام زيارته إلى الفلبين التي استغرقت يومين.