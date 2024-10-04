تحويل مسلسل أغاني الشتاء إلى فيلم ليعرض في اليابان العام القادم

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تقرر تحويل المسلسل الدرامي "أغاني الشتاء"، الذي قاد موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الماضي، إلى فيلم سينمائي ويتم عرضه في اليابان في العام القادم.وقالت وكالة "بين" الترفيهية التي أنتجت مسلسل "أغاني الشتاء"، اليوم الاثنين، إنها قررت تحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي تلبية لطلبات الشركة الموزعة والمشاهدين في اليابان، وبمناسبة الذكرى العشرين على عرض المسلسل هناك.وأضافت أن عمليات التحويل تجري حاليا من أجل عرض الفيلم في شتاء العام القادم في اليابان.وتخطط الوكالة لتحسين جودة الصورة إلى دقة "4 كيه"، وتصحيح الألوان، ضمن عمليات التحويل، كما تخطط لإعادة تسجيل الأغاني المصاحبة للمسلسل بمشاركة فرقة أوركسترا.وسوف يشارك "يون صوك هو" مخرج مسلسل "أغاني الشتاء" في عملية تحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي.يذكر أنه كان قد تم إنتاج مسلسل "أغاني الشتاء" وعرضه عبر القناة الثانية لتلفزيون "كي بي إس" في عام 2002، ثم تم عرضه في اليابان في العام التالي عبر قناة تلفزيون "إن إتش كيه".