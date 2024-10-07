ارتفاع قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في سبتمبر بسبب ضعف الدولار

Photo : YONHAP News

شهدت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي ارتفاعا في شهر سبتمبر الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغت 419.97 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة مقدارها 4.05 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك المركزي السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة المحولة للعملات غير الدولارية مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.9% في شهر سبتمبر الماضي.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتلتها كل من اليابان وسويسرا.