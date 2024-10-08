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الاقتصادية

الحكومة الكورية تختار 10 شركات ناشئة لمشروع لدعم الأجانب المهتمين بالتكنولوجيا

Write: 2024-10-08 10:33:23

الحكومة الكورية تختار 10 شركات ناشئة لمشروع لدعم الأجانب المهتمين بالتكنولوجيا

Photo : YONHAP News

اختارت الحكومة الكورية عشرة مشروعات لمشروع تجريبي هذا العام يهدف إلى دعم الأجانب ذوي المهارات التقنية الذين يسعون إلى إطلاق مشروعات ناشئة في كوريا الجنوبية.
ووفقا لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أمس الاثنين، أجريت عملية الاختيار باللغة الإنغليزية وتبعت تقييما شاملا يركز على جدوى المشروع والابتكار، فضلا عن إمكانات الشركات للنجاح في البلاد والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وكانت الوزارة قد تلقت طلبات لتسجيل 102 مشروع.
وتتخصص ستٌ من الشركات الناجحة في تكنولوجيا المعلومات، وواحدة في التكنولوجيا الحيوية، وواحدة في التكنولوجيا الخضراء، وواحدة في التصنيع، وواحدة في التجارة. ويشمل المتقدمون مواطنين أمريكيين وبريطانيين وسويديين وتايوانيين.
وتخطط الوزارة لتزويد كل شركة بما يصل إلى 60 مليون وون، أي حوالي 44 ألف دولار أمريكي، لتجديد نموذج أعمالها وتوطين منتجاتها أو خدماتها.


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