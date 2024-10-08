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الثقافية

تيك توك تحت التدقيق في كوريا بسبب انتهاكات محتملة للخصوصية

Write: 2024-10-08 10:35:34

تيك توك تحت التدقيق في كوريا بسبب انتهاكات محتملة للخصوصية

Photo : KBS News

تخضع منصة "تيك توك"، وهي منصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة ومقرها الصين، للتحقيقات حاليا في كوريا الجنوبية بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الخصوصية والتسويق عبر الإنترنت.
وقالت مصادر حكومية ومن قطاع الاتصالات أمس الاثنين إن لجنة حماية المعلومات الشخصية أطلقت تحقيقات لتحديد ما إذا كانت "تيك توك" تنتهك قانون حماية المعلومات الشخصية.
وقد اتُهمت "تيك توك" و"تيك توك لايت" بانتهاك القانون من خلال عدم الكشف عن كيفية تمكن المستخدمين من عرض تفاصيل شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بهم عند التسجيل.
وتخطط لجنة الاتصالات الكورية أيضا للتحقيق في المنصة الصينية بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات.
ويُتهم تطبيق "تيك توك" أيضا بإلزام مستخدميه بقبول محتوى تسويقي بدلا من السماح لهم بالانسحاب.
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