كيم جونغ أون يهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا حاول العدو استخدام القوة

Photo : YONHAP News

قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكنه لا يستبعد استخدام الأسلحة النووية إذا حاول العدو استخدام القوة ضد كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" الرسمية لحزب العمال الحاكم، اليوم الثلاثاء، إن كيم أدلى بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في جامعة "كيم جونغ أون" للدفاع الوطني في بيونغ يانغ، أمس الاثنين.وبحسب التقرير، قال كيم إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلاده، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما "لا يمنع من استخدام الأسلحة النووية".وأضاف كيم أن كوريا الشمالية تحدثت عن السعي إلى التوحيد مع الجنوب بالقوة في الماضي، لكنها الآن غير مهتمة على الإطلاق بهذا الأمر، مؤكدا أن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية دولتان مختلفتان. كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وحذر من أن أعمالهما الاستفزازية تحمل خطر "كسر توازن القوى" في شبه الجزيرة الكورية في أي وقت.وأضاف أن تدمير توازن القوى الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية سيعني "الحرب". وقال أيضا إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عظمى عسكرية تمتلك أسلحة نووية.