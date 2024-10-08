الرئيس يون يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافوره

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى سنغافوره أمس الاثنين، في المحطة الثانية من جولته في ثلاث دول في منطقة جنوب شرق آسيا.وهبطت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" في مطار "شانغي" مساء أمس بعد زيارته الرسمية إلى الفلبين التي استغرقت يومين.وسوف يعقد الرئيس يون محادثات اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء سنغافوره "لورانس وونغ" لمناقشة التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع وسلاسل التوريد وغيرها.كما سيزور يون وكيم حديقة نباتية مع وونغ وزوجته لحضور حفل، حيث سيتم تسمية زهرة أوركيد باسمهما.ومن المقرر أيضا أن يلتقي الرئيس يون برئيس سنغافوره "ثارمان شانموغاراتنام"، ويحضر منتدى للأعمال بين البلدين.وسوف يختتم الرئيس يون زيارته الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام إلى سنغافوره بعد غد الخميس، ثم يتوجه إلى لاوس لحضور سلسلة من الاجتماعات التي تشارك فيها الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، آسيان.