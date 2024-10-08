كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة باتجاه الجنوب لليوم الثاني على التوالي

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أطلقت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية بدأت في إطلاق بالونات محملة بالقمامة مرة أخرى في حوالي الساعة 5:10 من صباح اليوم، وأن البالونات من المرجح أن تتحرك نحو منطقة العاصمة وشمال مقاطعة كيونغ كي، بالنظر إلى اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان المشتركة الجمهور من الأجسام المتساقطة وعدم لمسها والإبلاغ عن أي بالونات قمامة إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة.ويعد هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي ترسل فيه كوريا الشمالية بالونات محملة بالقمامة عبر الحدود بين الكوريتين.ومنذ يوم 28 مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالقمامة في 26 مناسبة.