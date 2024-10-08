كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، على خلفية زيادة الصادرات من الرقائق.وبحسب بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ فائض الحساب الجاري ستة مليارات وستمائة مليون دولار في أغسطس. وسجل الحساب الجاري فائضا للشهر الرابع على التوالي، بدءا من مايو، لكن فائض أغسطس يمثل انخفاضا بمقدار 1.9 مليار دولار عن شهر يوليو.وسجل حساب السلع فائضا بلغ 6 مليارات و669 مليون دولار في أغسطس، بعد فائض بلغ 8 مليارات و393 مليون دولار في الشهر الأسبق.وزادت قيمة الصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 57 مليارا و455 مليون دولار في أغسطس على خلفية زيادة صادرات أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 50 مليارا و800 مليون دولار.