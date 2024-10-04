الرئيس يون يؤكد عزمه مواصلة الإصلاحات الطبية بالتعاون مع الشعب

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عزمه الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في القطاع الطبي بالتعاون مع الشعب، معترفا بوجود بعض العراقيل أمام تنفيذ هذه الإصلاحات بسبب الأغلبية البرلمانية لأحزاب المعارضة، وانخفاض نسبة شعبيته.جاء ذلك في مقابلة مكتوبة أجرتها معه صحيفة "ستريت تايمز" اليومية في سنغافوره، التي يقوم بزيارة رسمية إليها حاليا، حيث قال إن الإصلاحات دائما ما تواجه صعوبات، لكنه لا توجد أي سلطة يمكن أن تتغلب على الشعب سواء كانت الرئيس أم الحزب الحاكم أم الأحزاب المعارضة، وأكد على ثقته بأنه سينجح في تنفيذ الإصلاحات التي يريدها الشعب اعتمادا على ثقة الشعب وقوته.كما قال إنه يتوجب إصلاح النظام الطبي لحماية حياة الناس ولجعله محركا للنمو، مشيرا إلى أن استدامة النظام الطبي الكوري الذي يعد من بين الأفضل عالميا، مهددة بسبب التفاوتات وتركيزها في منطقة العاصمة، وهو السبب الأساسي لبدء تلك الإصلاحات.وفيما يتعلق برد الفعل العنيف من قبل المجتمع الطبي، أوضح أن حكومته تتبع إجراءات لزيادة التعويضات عن الرعاية الطبية الأساسية وتخفيف الأعباء القانونية عن الأطباء بسبب الحوادث الطبية.