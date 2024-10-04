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الاقتصادية

سام سونغ تحقق 9.1 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

Write: 2024-10-08 14:41:53Update: 2024-10-08 14:50:40

سام سونغ تحقق 9.1 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

أعربت  إدارة  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات  عن  أسفها  للأداء الضعيف  الذي  حققته  في  الربع  الثالث  من  هذا  العام، حيث  بلغت  أرباحها التشغيلية  9  تريليونات و100  مليار  وون،  وهو  ما  يقل  عن  توقعات  السوق. 
وأعلنت  الشركة  الكورية اليوم  أن  أرباحها التشغيلية  في  الربع  الثالث  تبلغ  مبدئيا  9  تريليونات  و100  مليار  وون،  بزيادة  نسبتها 274.49%  مقارنة  بنفس  الفترة  من  العام  الماضي، وبانخفاض  بنسبة  12.84% مقارنة  بالربع  الثاني. 
ومع  ذلك،  وصلت  قيمة  مبيعاتها إلى  أعلى  مستوياتها على  الإطلاق،  حيث  حققت  في  الربع  الثالث 79  تريليون  وون،  بزيادة  نسبتها 17.21%  مقارنة  بنفس  الفترة  من  العام  الماضي، وبزيادة  نسبتها  6.66%  مقارنة  بالربع الثاني. 
وتعد  الأرباح  التشغيلية لشركة  سام  سونغ  في  الربع  الثالث  من  هذا  العام  أقل  من  توقعات  السوق، التي  كانت  في  نطاق  10  تريليونات  وون. 
ويقول  المراقبون  إن  الأسباب  الرئيسية في  ذلك  ترجع  إلى  تباطؤ  تعافي  الطلب  على  الهواتف الذكية  وأجهزة  الكمبيوتر الشخصية  وضعف  أداء  منتجاتها  الرئيسية من  الـ"دي  رام" ذات  الأغراض  العامة.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  أسفر  عن  ضعف  أداء  الشركة  عن  عدم  تحقيق  منتجاتها  من  ذاكرة  النطاق الترددي  العالي  نتائج  جيدة  مقارنة مع  الشركات  المنافسة، رغم  قوة  الطلب  على  هذا  النوع  من  الذاكرة  المخصصة للذكاء  الاصطناعي  والخوادم.
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