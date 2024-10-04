سام سونغ تحقق 9.1 تريليون وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

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أعربت إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات عن أسفها للأداء الضعيف الذي حققته في الربع الثالث من هذا العام، حيث بلغت أرباحها التشغيلية 9 تريليونات و100 مليار وون، وهو ما يقل عن توقعات السوق.وأعلنت الشركة الكورية اليوم أن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث تبلغ مبدئيا 9 تريليونات و100 مليار وون، بزيادة نسبتها 274.49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 12.84% مقارنة بالربع الثاني.ومع ذلك، وصلت قيمة مبيعاتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث حققت في الربع الثالث 79 تريليون وون، بزيادة نسبتها 17.21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 6.66% مقارنة بالربع الثاني.وتعد الأرباح التشغيلية لشركة سام سونغ في الربع الثالث من هذا العام أقل من توقعات السوق، التي كانت في نطاق 10 تريليونات وون.ويقول المراقبون إن الأسباب الرئيسية في ذلك ترجع إلى تباطؤ تعافي الطلب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وضعف أداء منتجاتها الرئيسية من الـ"دي رام" ذات الأغراض العامة.وبالإضافة إلى ذلك، أسفر عن ضعف أداء الشركة عن عدم تحقيق منتجاتها من ذاكرة النطاق الترددي العالي نتائج جيدة مقارنة مع الشركات المنافسة، رغم قوة الطلب على هذا النوع من الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي والخوادم.